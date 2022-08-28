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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 28 августа 2022
Эспаньол
28.08.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 3
Завершен
Реал
43'
Хоселу
12'
Винисиус
88'
К. Бензема
90+10'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Реал
90'
+10
ГОЛ! 1:3!
К. Бензема
Красная карточка
Б. Леком
90'
+6
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Экспозито
90'
88'
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
85'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
80'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
Замена
Н. Меламед
️️️️
Х. Пуадо
78'
Замена
К. Баре
️️️️
В. Соуза
69'
58'
Замена
Родриго
️️️️
Ф. Вальверде
58'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
43'
12'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
О. Чуамени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Омар Эль-Хилали
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Леком
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
5
Оливан
5
Соуза
22
Санчес
8
Экспозито
10
Дардер
7
Пуадо
13
Хоселу
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
5
Алаба
14
Чуамени
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
5
Соуза
88
Баре
88
Баре
5
Соуза
7
Пуадо
10
Меламед
10
Меламед
7
Пуадо
8
Экспозито
99
Гомес
99
Гомес
8
Экспозито
17
Васкес
26
Карвахаль
26
Карвахаль
17
Васкес
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
8
Вальверде
11
Родриго
11
Родриго
8
Вальверде
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Омар Эль-Хилали
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Омар Эль-Хилали
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эспаньол - Реал
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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