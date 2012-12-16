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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 16 декабря 2012
Реал
16.12.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
45+1'
К. Роналду
48'
Ф. Коэнтрау
31'
С. Гарсия
88'
Х. Анхель Альбин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
89'
Желтая карточка
Х. Анхель Альбин
88'
ГОЛ! 2:2!
Х. Анхель Альбин
Пас отдал
Э. Морено
Желтая карточка
К. Роналду
80'
78'
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
А. Мората
️️️️
Х. Кальехон
74'
Желтая карточка
Х. Алонсо
70'
70'
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Х. Верду
61'
Желтая карточка
Кристиан
59'
Замена
Х. Капдевила
️️️️
В. Альварес
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коэнтрау
Пас отдал
К. Роналду
48'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Модрич
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
С. Хедира
45'
+1
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
Пас отдал
Х. Верду
29'
Замена
Кристиан
️️️️
М. Вакасо
13'
Желтая карточка
М. Вакасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛВ
18
Хуан Форлин
ОП
4
Виктор Санчес
ОП
25
Хоан Верду
(К)
АП
20
Симау
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
10
Модрич
28
Хедира
10
Озил
7
Кальехон
7
Роналду
4-2-3-1
1
Касилья
21
Лопес
15
Морено
19
Колотто
27
Альварес
18
Форлин
4
Санчес
20
Симау
25
Верду
22
Вакасо
9
Гарсия
10
Модрич
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Модрич
7
Кальехон
21
Мората
21
Мората
7
Кальехон
22
Вакасо
16
Кристиан
16
Кристиан
22
Вакасо
27
Альварес
6
Капдевила
6
Капдевила
27
Альварес
25
Верду
25
Альбин
25
Альбин
25
Верду
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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