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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 12 сентября 2009
Эспаньол
12.09.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 3
Завершен
Реал
42'
Э. Гранеро
79'
Гути
90+1'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
+1
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Гути
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Л. Диарра
️️️️
Кака
ГОЛ! 0:2!
Гути
Пас отдал
Кака
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
К. Роналду
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Х. Чика
Желтая карточка
Х. Верду
Замена
Коро
️️️️
И. Алонсо
Замена
И. Де Ла Пенья
️️️️
Ш. Накамура
ГОЛ! 0:1!
Э. Гранеро
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
25
Шунсуке Накамура
ЛВ
25
Хоан Верду
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
24
Иван Алонсо
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
14
Гути
ЦП
23
Эстебан Гранеро
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
10
Коро
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
3
Гарсиа
2
Пареха
18
Форлин
2
Чика
25
Верду
16
Уртадо
25
Шунсуке Накамура
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
21
Метцельдер
39
Альбиоль
12
Марсело
3
Алонсо
14
Гути
23
Гранеро
10
Кака
9
Бензема
9
Игуаин
25
Шунсуке Накамура
0
Де Ла Пенья
0
Де Ла Пенья
25
Шунсуке Накамура
24
Алонсо
10
Коро
10
Коро
24
Алонсо
23
Тамудо
7
Кальехон
7
Кальехон
23
Тамудо
10
Кака
19
Диарра
19
Диарра
10
Кака
9
Бензема
7
Роналду
7
Роналду
9
Бензема
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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