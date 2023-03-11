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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 11 марта 2023
Реал
11.03.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
22'
Винисиус
39'
Э. Милитао
90+3'
М. Асенсио
8'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Эспаньол
ГОЛ! 3:1!
М. Асенсио
Пас отдал
Д. Себальос
90'
+3
Замена
А. Родригес
️️️️
Винисиус
90'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
88'
Желтая карточка
Д. Себальос
86'
85'
Замена
Н. Меламед
️️️️
С. Гомес
85'
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
75'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Р. Санчес
75'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Грагера
Замена
А. Рюдигер
️️️️
О. Чуамени
74'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
74'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
72'
69'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
О. Хиль
56'
Желтая карточка
О. Хиль
ГОЛ! 2:1!
Э. Милитао
Пас отдал
О. Чуамени
39'
Желтая карточка
Винисиус
32'
ГОЛ! 1:1!
Винисиус
Пас отдал
Т. Кроос
22'
19'
Желтая карточка
Л. Кабрера
8'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
Р. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Денис Суарес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
3-1-4-2
1
Куртуа
3
Милитао
6
Начо
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Кроос
8
Вальверде
6
Камавинга
14
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
3-3-2-2
1
Пачеко
21
Гомес
23
Монтес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Соуза
22
Санчес
20
Грагера
10
Дардер
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
14
Чуамени
22
Рюдигер
22
Рюдигер
14
Чуамени
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
14
Модрич
7
Винисиус
30
Родригес
30
Родригес
7
Винисиус
Пьерр-Габриэль
22
Видаль
22
Видаль
Пьерр-Габриэль
27
Хиль
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
27
Хиль
20
Грагера
4
Суарес
4
Суарес
20
Грагера
21
Гомес
10
Меламед
10
Меламед
21
Гомес
22
Санчес
7
Пуадо
7
Пуадо
22
Санчес
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Реал - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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