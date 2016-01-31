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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 31 января 2016
Реал
31.01.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 22 тур
6 : 0
Завершен
Эспаньол
7'
К. Бензема
11'
К. Роналду (П)
16'
П. Диоп (АГ)
45'
К. Роналду
81'
К. Роналду
86'
О. Дуарте (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
О. Дуарте
86'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
82'
ГОЛ! 5:0!
К. Роналду
Пас отдал
Хесе
81'
75'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
74'
Замена
Каземиро
️️️️
Т. Кроос
70'
Замена
Хесе
️️️️
Л. Модрич
64'
58'
Замена
Абрахам
️️️️
Э. Перес
46'
Замена
О. Дуарте
️️️️
С. Севилья
46'
Замена
Х. Рафаэль Фуэнтес
️️️️
Р. Дуарте
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
45'
41'
Желтая карточка
Х. Лопес
41'
Желтая карточка
М. Силла
35'
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
П. Диоп
16'
12'
Желтая карточка
Э. Перес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЛП
4
Виктор Санчес
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
1
Арлаускис
21
Лопес
27
Гонсалес
3
Роко
5
Дуарте
4
Санчес
18
Диоп
30
Перес
19
Хордан
8
Севилья
14
Силла
8
Кроос
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Хесе
10
Хесе
14
Модрич
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
5
Дуарте
29
Фуэнтес
29
Фуэнтес
5
Дуарте
8
Севилья
6
Дуарте
6
Дуарте
8
Севилья
30
Перес
10
Абрахам
10
Абрахам
30
Перес
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Пау Лопес
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Реал - Эспаньол
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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