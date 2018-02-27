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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 27 февраля 2018
Эспаньол
27.02.2018, вторник, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Реал
90+3'
Ж. Морено
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Гарсия
90'
+3
89'
Замена
Б. Майорал
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
А. Мартин
81'
81'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Л. Баптистао
️️️️
П. Пьятти
79'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
В. Санчес
70'
69'
Замена
К. Бензема
️️️️
Иско
37'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Карлос Санчес
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
24
Мартин
6
Дуарте
22
Наварро
15
Санчес
5
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
9
Гарсия
10
Пьятти
7
Морено
4-1-1-3-1
1
Навас
2
Хакими
19
Варан
6
Начо
93
Рамос
8
Ковачич
14
Льоренте
17
Васкес
22
Иско
10
Асенсио
18
Бэйл
4
Санчес
23
Гранеро
23
Гранеро
4
Санчес
10
Пьятти
12
Баптистао
12
Баптистао
10
Пьятти
18
Бэйл
25
Себальос
25
Себальос
18
Бэйл
8
Ковачич
9
Майорал
9
Майорал
8
Ковачич
22
Иско
9
Бензема
9
Бензема
22
Иско
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
14
Оскар Родригес
АП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Эспаньол - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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