Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 03 октября 2021
Эспаньол
03.10.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Реал
17'
Р. де Томас
60'
А. Видаль
71'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
Замена
Д. Лопес
️️️️
С. Дардер
82'
Замена
Д. Вила
️️️️
О. Хиль
81'
Желтая карточка
О. Хиль
79'
72'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
71'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Йович
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Эмбарба
65'
Замена
В. Лей
️️️️
А. Видаль
64'
62'
Замена
Каземиро
️️️️
Т. Кроос
62'
Замена
Л. Йович
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Баре
60'
Замена
М. Морланес
️️️️
О. Мелендо
58'
46'
Замена
Родриго
️️️️
Э. Камавинга
29'
Желтая карточка
Э. Камавинга
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
А. Эмбарба
17'
Желтая карточка
А. Эмбарба
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
7
Ву Лей
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
26
Гори
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
27
Хиль
6
Кабрера
21
Гомес
17
Педроса
22
Видаль
88
Баре
10
Дардер
21
Мелендо
23
Эмбарба
9
де Томас
3-4-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
6
Начо
6
Камавинга
8
Кроос
8
Вальверде
20
Модрич
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
27
Хиль
12
Вила
12
Вила
27
Хиль
10
Дардер
5
Лопес
5
Лопес
10
Дардер
21
Мелендо
8
Морланес
8
Морланес
21
Мелендо
22
Видаль
7
Лей
7
Лей
22
Видаль
23
Эмбарба
10
Меламед
10
Меламед
23
Эмбарба
8
Кроос
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Кроос
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
20
Модрич
9
Йович
9
Йович
20
Модрич
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Жоан Гарсия
ВР
26
Альваро Гарсия
ЦП
26
Гори
АП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
26
Альваро Гарсия
ЦП
26
Гори
АП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Реал
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
2
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+