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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 12 сентября 2015
Эспаньол
12.09.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 6
Завершен
Реал
7'
К. Роналду
16'
К. Роналду (П)
19'
К. Роналду
28'
К. Бензема
60'
К. Роналду
78'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
78'
ГОЛ! 0:6!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
73'
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
69'
Желтая карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
66'
Замена
Х. Хордан
️️️️
В. Санчес
65'
61'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
60'
ГОЛ! 0:5!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
55'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
Замена
П. Монтанье
️️️️
М. Сиани
46'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Х. Лопес
46'
35'
Желтая карточка
К. Бензема
28'
ГОЛ! 0:4!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
19'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
16'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
А. Гонсалес
15'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ПЗ
27
Виктор Альварес
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-4-2
13
Лопес
5
Дуарте
13
Сиани
27
Гонсалес
23
Арбилья
27
Альварес
4
Санчес
21
Лопес
8
Севилья
10
Кайседо
7
Морено
4-1-1-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
13
Сиани
18
Монтанье
18
Монтанье
13
Сиани
4
Санчес
19
Хордан
19
Хордан
4
Санчес
21
Лопес
87
Каньяс
87
Каньяс
21
Лопес
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
22
Франческо Барди
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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