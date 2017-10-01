Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 01 октября 2017
Реал
01.10.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
30'
Иско
71'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
90'
Желтая карточка
А. Мартин
Желтая карточка
Каземиро
77'
ГОЛ! 2:0!
Иско
Пас отдал
М. Асенсио
71'
65'
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Начо
36'
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
К. Роналду
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал
1
Кико Касилья
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
2
Хакими
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
10
Асенсио
7
Роналду
3-2-3-2
13
Лопес
22
Эрмосо
20
Санчес
24
Мартин
21
Рока
5
Лопес
10
Дардер
18
Фуэго
14
Хурадо
7
Морено
12
Баптистао
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Реал - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
Все
Реал
Эспаньол
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
09:12
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
Вчера, 20:30
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 13:50
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
Вчера, 20:30
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 13:50
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+