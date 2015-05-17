Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 17 мая 2015
Эспаньол
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 4
Завершен
Реал
73'
К. Стуани
59'
К. Роналду
79'
Марсело
83'
К. Роналду
90+1'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Родригес
Замена
П. Монтанье
️️️️
Д. Колотто
84'
Замена
Ф. Матьони
️️️️
Абрахам
84'
83'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
81'
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
79'
ГОЛ! 1:2!
Марсело
Пас отдал
К. Роналду
74'
Желтая карточка
Марсело
73'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
73'
68'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
64'
63'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
59'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
В. Санчес
55'
23'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Ф. Кайседо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
3-2-3-2
1
Касилья
27
Гонсалес
15
Морено
19
Колотто
27
Альварес
23
Арбилья
4
Санчес
10
Абрахам
21
Лопес
9
Гарсия
10
Кайседо
4-1-3-2
1
Навас
14
Карвахаль
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
10
Абрахам
2
Матьони
2
Матьони
10
Абрахам
19
Колотто
18
Монтанье
18
Монтанье
19
Колотто
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
14
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
14
Карвахаль
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Реал
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+