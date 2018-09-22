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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 22 сентября 2018
Реал
22.09.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
41'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
Желтая карточка
Каземиро
77'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
41'
26'
Желтая карточка
М. Рока
Желтая карточка
Начо
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эспаньол
12
Дидач Вила
ВР
13
Диего Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
19
Варан
6
Начо
93
Рамос
20
Одриосола
5
Каземиро
25
Себальос
14
Модрич
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
2-1-3-1-2
12
Вила
22
Эрмосо
5
Налдо
25
Рока
10
Дардер
21
Лопес
23
Гранеро
10
Пьятти
7
Иглесиас
30
Перес
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Реал - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
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