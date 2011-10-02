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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 02 октября 2011
Эспаньол
02.10.2011, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 7 тур
0 : 4
Завершен
Реал
17'
Г. Игуаин
66'
Г. Игуаин
82'
Х. Кальехон
89'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
ГОЛ! 0:4!
Г. Игуаин
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Кака
ГОЛ! 0:3!
Х. Кальехон
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
В. Вайсс
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Озил
Замена
Кристиан
️️️️
Ромарик
Травма
М. Озил
Замена
С. Хедира
️️️️
Л. Диарра
Замена
Х. Датоло
️️️️
Х. Маркес
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Арбелоа
Замена
В. Вайсс
️️️️
Тьеви
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Ромарик
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Тьеви
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
5
Ромарик
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
23
Тьеви
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
16
Кристиан
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Хоселу
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-2-3-1
1
Альварес
12
Вила
18
Форлин
15
Морено
21
Лопес
15
Баэна
10
Хави Маркес
5
Ромарик
25
Верду
23
Тьеви
9
Гарсия
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
39
Альбиоль
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
10
Озил
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
5
Ромарик
16
Кристиан
16
Кристиан
5
Ромарик
10
Хави Маркес
23
Датоло
23
Датоло
10
Хави Маркес
23
Тьеви
7
Вайсс
7
Вайсс
23
Тьеви
10
Кака
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Кака
19
Диарра
28
Хедира
28
Хедира
19
Диарра
10
Озил
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Озил
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эспаньол - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая) HD Спорт 23:00 (пятница, 7 октября)
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