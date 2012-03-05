Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 05 марта 2012
Реал
05.03.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 26 тур
5 : 0
Завершен
Эспаньол
24'
К. Роналду
38'
С. Хедира
47'
Г. Игуаин
66'
Кака
78'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
Желтая карточка
Р. Баэна
Замена
А. Мората
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 5:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Кака
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 4:0!
Кака
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
Ж. Амат
️️️️
Р. Родригес
Желтая карточка
Х. Форлин
Желтая карточка
Ромарик
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Кака
Замена
Р. Баэна
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
С. Гарсия
️️️️
А. Васкес
Замена
Р. Варан
️️️️
Р. Карвалью
ГОЛ! 2:0!
С. Хедира
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
19'
Травма
Д. Вила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
18
Хуан Форлин
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Владимир Вайсс
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Эспаньол
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
93
Рамос
5
Арбелоа
28
Хедира
3
Алонсо
10
Кака
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
4-2-3-1
1
Касилья
21
Лопес
15
Морено
5
Родригес
12
Вила
5
Ромарик
18
Форлин
7
Вайсс
25
Верду
11
Коутиньо
9
Васкес
6
Карвалью
19
Варан
19
Варан
6
Карвалью
10
Озил
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Озил
9
Игуаин
21
Мората
21
Мората
9
Игуаин
5
Родригес
5
Амат
5
Амат
5
Родригес
11
Коутиньо
15
Баэна
15
Баэна
11
Коутиньо
9
Васкес
9
Гарсия
9
Гарсия
9
Васкес
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Реал - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 00:25 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Эспаньол
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+