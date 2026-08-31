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Захаряна обвинили в непрофессионализме

31 августа, 13:23
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Журналист радиостанции Onda Cero Иньиго Таберна высказался о поступке полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

  • Ранее стало известно, что российский полузащитник рассердился из-за невыхода на замену в домашнем матче 3-го тура Примеры с «Эспаньолом» и ушел в раздевалку до финального свистка. В клубе из Сан-Себастьяна отрицают наличие конфликта: «Он сходил в туалет, а затем вернулся. Это все, что произошло».
  • «Реал Сосьедад» победил со счетом 2:1.

«Я этого не видел, но другие коллеги видели. Нет никаких сомнений, что именно это и произошло. Я не знаю, будет ли какое-либо наказание со стороны клуба. Придeтся дождаться следующей пресс-конференции Матараццо, чтобы узнать, что он думает о своeм поступке.

Журналисты и болельщики его сильно раскритиковали. Профессионал не может так себя вести. Это неуважение к товарищам по команде и тренеру», – сказал Таберна.

  • 23-летний Захарян этом сезоне провел 1 игру, выйдя на замену на 87-й минуте.
  • Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Испания. Примера Эспаньол Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (2)
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subbotaspartak
1788181568
Так не годится!!! Мог и под себя помочиться...
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SLADE2019
1788253440
Дай бог, Захарян, чтобы в твоей карьере это было бы самым непрофессиональным поступком.
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