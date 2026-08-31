Захаряна обвинили в непрофессионализме

Журналист радиостанции Onda Cero Иньиго Таберна высказался о поступке полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

Ранее стало известно, что российский полузащитник рассердился из-за невыхода на замену в домашнем матче 3-го тура Примеры с «Эспаньолом» и ушел в раздевалку до финального свистка. В клубе из Сан-Себастьяна отрицают наличие конфликта: «Он сходил в туалет, а затем вернулся. Это все, что произошло».

«Реал Сосьедад» победил со счетом 2:1.

«Я этого не видел, но другие коллеги видели. Нет никаких сомнений, что именно это и произошло. Я не знаю, будет ли какое-либо наказание со стороны клуба. Придeтся дождаться следующей пресс-конференции Матараццо, чтобы узнать, что он думает о своeм поступке.

Журналисты и болельщики его сильно раскритиковали. Профессионал не может так себя вести. Это неуважение к товарищам по команде и тренеру», – сказал Таберна.