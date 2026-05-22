23 мая в рамках 38-го тура Ла Лиги встретятся «Эспаньол» и «Реал Сосьедад». Хозяева занимают 11-е место с 45 очками. Гости располагаются на 10-й строчке с 45 очками. Обе команды уже гарантировали себе прописку в лиге, но «Реал Сосьедад» переживает глубочайший кризис.

«Эспаньол»

Барселонский клуб подходит к матчу в хорошей форме: команда забивает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Эспаньол» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака и оборона действуют сбалансированно. В прошлом туре была одержана победа над «Осасуной» (2:1). Лучший бомбардир Кике Гарсия (10 голов в 38 матчах) – главная угроза.

«Реал Сосьедад»

Баскский клуб находится в глубочайшем кризисе: семь матчей без побед. Команда забивает в 3 последних матчах подряд, но пропускает в 7 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Реал Сосьедад» забил 9 голов (1.80 в среднем) и пропустил 11 (2.20 в среднем). Оборона – катастрофа: более двух голов за игру. В прошлом туре последовало домашнее поражение от «Валенсии» (3:4). Лучший бомбардир Микель Ойарсабаль (18 голов в 39 матчах) – яркая звезда, но команда не побеждает.

Факты о командах:

«Эспаньол»

Занимает 11-е место, набрав 45 очков после 37 туров

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Кике Гарсия (10 голов в 38 матчах)

«Реал Сосьедад»

Занимает 10-е место, набрав 45 очков после 37 туров

Семь матчей без побед

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 7 последних матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Микель Ойарсабаль (18 голов в 39 матчах)

История личных встреч

«Реал Сосьедад» не проигрывает в 6 последних матчах против «Эспаньола»

«Реал Сосьедад» забивает в 6 последних матчах против этого соперника

В текущем сезоне встреча завершилась ничьей 2:2

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Реал Сосьедад»

«Эспаньол» и «Реал Сосьедад» имеют одинаковое количество очков, но совершенно разную форму. Хозяева стабильны и сбалансированы, а гости не могут победить 7 матчей подряд при катастрофической обороне (2.20 пропущенных). Несмотря на то что «Реал Сосьедад» исторически удобен «Эспаньолу» (6 матчей без поражений), их текущее состояние вызывает серьeзные вопросы. «Эспаньол» дома должен использовать проблемы гостей в обороне, но и сам «Реал Сосьедад» умеет забивать (Ойарсабаль в форме). Ожидается, что хозяева прервут серию гостей, но с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки: