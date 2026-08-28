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«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027

28 августа 2026 9:50
Реал Сосьедад - Эспаньол
29 авг. 2026, суббота 20:00 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
4.20
Победа «Эспаньола»
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Матч 3 тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Эспаньолом» пройдет 29 августа 2026 года в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена». Хозяева находятся в глубоком кризисе – пять поражений подряд в последних матчах и нулевое количество очков в чемпионате, что отправило их на последнее место. Гости, напротив, уверенно стартовали: победа над «Леванте» (3:0) и поражение от «Реала» (1:2) принесли им три очка и восьмую строчку. При этом в очных противостояниях «Реал Сосьедад» имеет преимущество – он не проигрывает «Эспаньолу» в семи последних матчах. Сможет ли хозяева прервать свою неудачную серию и взять первые очки перед своими болельщиками, или гости продолжат свою уверенную игру и одержат вторую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Реал Сосьедад» переживает серьeзный кризис. Команда проиграла пять последних матчей, а еe оборона действует катастрофически – в среднем 2,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в восемнадцати последних матчах подряд. При этом атака хозяев работает неэффективно: в среднем 0,80 гола за тот же период, хотя в очных встречах с «Эспаньолом» они забивают в семи последних матчах. В стартовых турах «Реал Сосьедад» уступил «Бетису» (0:1) и разгромно проиграл «Реалу» (1:4), подтвердив свои проблемы в защите. Домашняя поддержка и удачная история встреч с «Эспаньолом» дают надежду на улучшение, но текущее состояние команды вызывает серьeзные сомнения.

«Эспаньол» подходит к игре в отличной форме. Команда забивает в двенадцати последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола. В очных встречах с «Реал Сосьедад» гости также забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у ворот этого соперника. Однако оборона «Эспаньола» небезупречна: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В стартовом туре они разгромили «Леванте» (3:0), а затем уступили «Реалу» (1:2), показав, что способны забивать даже против грандов. Гости имеют явное преимущество в текущей форме и должны использовать слабости обороны хозяев, чтобы добиться положительного результата.

Итоговый вывод: несмотря на историческое преимущество «Реал Сосьедад» в очных встречах, его текущая форма и катастрофическая оборона делают «Эспаньол» фаворитом. Хозяева способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Эспаньола» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Реал Сосьедад» имеет перевес: 26 побед против 14 у «Эспаньола», ещe 15 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи последних матчах против «Эспаньола» и забивают в семи из них. Однако текущая форма команд кардинально различается: «Реал Сосьедад» проиграл пять матчей подряд и пропускает в каждой встрече, тогда как «Эспаньол» стабильно забивает и уверенно стартовал в чемпионате. Это нивелирует историческое преимущество хозяев и делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 16 (53%)
Ничьих - 7 (23%)
Побед - 7 (23%)
47
Забитых мячей
36
1.57
В среднем за матч
1.2
5:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 3
13.02.2023
Реал Сосьедад
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
24.08.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
1 : 1
23.05.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
24.08.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.02.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 1
24.08.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 3
13.02.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
18.09.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
04.04.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 0
28.11.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
02.07.2020
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Сосьедад
2 : 0
22.01.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 3
22.09.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2 : 0
18.05.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
14.01.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
11.03.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
23.10.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 2
10.02.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
09.09.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0 : 5
08.02.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
19.09.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.03.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 0
05.10.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
19.04.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 2
01.12.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 2
31.03.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
04.11.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
2 : 2
07.04.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
20.11.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
4 : 1
26.02.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
02.10.2010
Эспаньол
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Рохер Инохо
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
(К) ЦП
22
Алекс Калатрава
АП
28
Хави Эрнандес
АП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
18
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
29
Alex Garcia
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
32
José Ángel López
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
27
Adama Timera
ЦФ
18
Marcos Fernández
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
6
Мартин
2
Арамбуру
24
Сучич
8
Турриэнтес
18
Солер
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
9
Оскарссон
3-2-1-3-1
13
Дмитрович
16
Дркушич
14
Нуньес
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
21
Инохо
8
Экспозито
24
Долан
28
Эрнандес
22
Калатрава
9
Фернандес
8
Турриэнтес
21
Эррера
21
Эррера
8
Турриэнтес
9
Оскарссон
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Оскарссон
24
Сучич
14
Кубо
14
Кубо
24
Сучич
10
Оярсабаль
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
29
29
7
Барренечеа
4
Гонсалес
20
Москардо
20
Москардо
4
Гонсалес
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
9
Фернандес
11
Милья
11
Милья
9
Фернандес
8
Экспозито
26
Бауса
26
Бауса
8
Экспозито
28
Эрнандес
18
18
28
Эрнандес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
18
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
23
Арсен Захарян
АП
12
Job Ochieng
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
10
Поль Лосано
ЦП
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Adama Timera
ЦФ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
31
Llorenç Serred
ВР
32
José Ángel López
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
18
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
23
Арсен Захарян
АП
12
Job Ochieng
ЦФ
Остались в запасе
10
Поль Лосано
ЦП
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Adama Timera
ЦФ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
31
Llorenç Serred
ВР
32
José Ángel López
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Пабло Марин
АП
Альваро Одриосола
ПЗ
Хон Пачеко
ЦЗ
Эктор Форт
ПЗ
Эспаньол
Точно не сыграют
Кике
ЦФ
Хави Пуадо
ЛВ
Леандро Кабрера
ЦЗ
Брайан Сарагоса
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эспаньола» в основное время. Отличная атакующая форма гостей и катастрофическая оборона хозяев, которые пропускают в восемнадцати последних матчах, делают «Эспаньол» фаворитом. «Реал Сосьедад» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Эспаньола» с коэффициентом 4,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Эспаньолом» состоится 29 августа 2026 года в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: смотреть онлайн.

4.20
Победа «Эспаньола»
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Эспаньол Реал Сосьедад
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