Матч 3 тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Эспаньолом» пройдет 29 августа 2026 года в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена». Хозяева находятся в глубоком кризисе – пять поражений подряд в последних матчах и нулевое количество очков в чемпионате, что отправило их на последнее место. Гости, напротив, уверенно стартовали: победа над «Леванте» (3:0) и поражение от «Реала» (1:2) принесли им три очка и восьмую строчку. При этом в очных противостояниях «Реал Сосьедад» имеет преимущество – он не проигрывает «Эспаньолу» в семи последних матчах. Сможет ли хозяева прервать свою неудачную серию и взять первые очки перед своими болельщиками, или гости продолжат свою уверенную игру и одержат вторую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Реал Сосьедад» переживает серьeзный кризис. Команда проиграла пять последних матчей, а еe оборона действует катастрофически – в среднем 2,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в восемнадцати последних матчах подряд. При этом атака хозяев работает неэффективно: в среднем 0,80 гола за тот же период, хотя в очных встречах с «Эспаньолом» они забивают в семи последних матчах. В стартовых турах «Реал Сосьедад» уступил «Бетису» (0:1) и разгромно проиграл «Реалу» (1:4), подтвердив свои проблемы в защите. Домашняя поддержка и удачная история встреч с «Эспаньолом» дают надежду на улучшение, но текущее состояние команды вызывает серьeзные сомнения.

«Эспаньол» подходит к игре в отличной форме. Команда забивает в двенадцати последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола. В очных встречах с «Реал Сосьедад» гости также забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у ворот этого соперника. Однако оборона «Эспаньола» небезупречна: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В стартовом туре они разгромили «Леванте» (3:0), а затем уступили «Реалу» (1:2), показав, что способны забивать даже против грандов. Гости имеют явное преимущество в текущей форме и должны использовать слабости обороны хозяев, чтобы добиться положительного результата.

Итоговый вывод: несмотря на историческое преимущество «Реал Сосьедад» в очных встречах, его текущая форма и катастрофическая оборона делают «Эспаньол» фаворитом. Хозяева способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Эспаньола» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Реал Сосьедад» имеет перевес: 26 побед против 14 у «Эспаньола», ещe 15 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи последних матчах против «Эспаньола» и забивают в семи из них. Однако текущая форма команд кардинально различается: «Реал Сосьедад» проиграл пять матчей подряд и пропускает в каждой встрече, тогда как «Эспаньол» стабильно забивает и уверенно стартовал в чемпионате. Это нивелирует историческое преимущество хозяев и делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эспаньола» в основное время. Отличная атакующая форма гостей и катастрофическая оборона хозяев, которые пропускают в восемнадцати последних матчах, делают «Эспаньол» фаворитом. «Реал Сосьедад» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Эспаньола» с коэффициентом 4,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Эспаньолом» состоится 29 августа 2026 года в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».