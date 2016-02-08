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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 08 февраля 2016
Эспаньол
08.02.2016, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 23 тур
0 : 5
Завершен
Реал Сосьедад
5'
Жонатас
8'
К. Вела
52'
М. Оярсабаль
55'
Д. Рейес
90'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
90'
+1
Желтая карточка
Жонатас
90'
ГОЛ! 0:5!
Жонатас
82'
Замена
А. де ла Белья
️️️️
Х. Сальдуа
79'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
76'
Замена
Брума
️️️️
М. Оярсабаль
72'
Замена
Х. Прието
️️️️
Д. Рейес
55'
ГОЛ! 0:4!
Д. Рейес
Пас отдал
Р. Пардо
Замена
С. Севилья
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
54'
52'
ГОЛ! 0:3!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Р. Пардо
Замена
П. Лопес
️️️️
Г. Арлаускис
46'
Замена
Бурги
️️️️
Э. Перес
45'
Желтая карточка
П. Диоп
19'
8'
ГОЛ! 0:2!
К. Вела
Пас отдал
Р. Пардо
5'
ГОЛ! 0:1!
Жонатас
Пас отдал
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Абрахам
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
4-1-2-1-2
1
Арлаускис
27
Альварес
13
Сиани
27
Гонсалес
29
Фуэнтес
18
Диоп
21
Лопес
19
Хордан
10
Асенсио
30
Перес
7
Морено
3-2-2-1-2
28
Рульи
23
Эрнандес
3
Гонсалес
26
Мартинес
2
Сальдуа
13
Рейес
14
Пардо
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
10
Вела
9
Жонатас
1
Арлаускис
13
Лопес
13
Лопес
1
Арлаускис
29
Фуэнтес
8
Севилья
8
Севилья
29
Фуэнтес
30
Перес
18
Бурги
18
Бурги
30
Перес
21
Оярсабаль
77
Брума
77
Брума
21
Оярсабаль
2
Сальдуа
3
де ла Белья
3
де ла Белья
2
Сальдуа
13
Рейес
10
Прието
10
Прието
13
Рейес
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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