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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 13 февраля 2023
Эспаньол
13.02.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
74'
С. Дардер
87'
Б. Оливан
23'
Т. Кубо
51'
А. Серлот
63'
Л. Кабрера (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
90'
+7
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Вторая желтая
Л. Кабрера
90'
+4
Замена
Х. Грагера
️️️️
В. Соуза
90'
ГОЛ! 2:3!
Б. Оливан
Пас отдал
Х. Ласо
87'
81'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
81'
Замена
П. Марин
️️️️
А. Ильярраменди
81'
Замена
А. Сола
️️️️
А. Барренечеа
Желтая карточка
Л. Кабрера
80'
ГОЛ! 1:3!
С. Дардер
74'
71'
Замена
Р. Наварро
️️️️
М. Оярсабаль
71'
Замена
М. Мерино
️️️️
Б. Мендес
Замена
Х. Ласо
️️️️
А. Видаль
69'
63'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Л. Кабрера
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Серлот
Пас отдал
М. Оярсабаль
Замена
Р. Санчес
️️️️
О. Хиль
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Н. Меламед
46'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Калеро
44'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кубо
Желтая карточка
О. Хиль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
4
Денис Суарес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
16
Андер Мартин
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Фернандес
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
5
Оливан
5
Соуза
22
Видаль
10
Дардер
7
Пуадо
10
Меламед
22
Брейтуэйт
3-2-3-2
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
14
Ильярраменди
36
Субименди
14
Кубо
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Серлот
10
Мендес
12
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
12
Калеро
27
Хиль
22
Санчес
22
Санчес
27
Хиль
5
Соуза
20
Грагера
20
Грагера
5
Соуза
10
Меламед
4
Суарес
4
Суарес
10
Меламед
22
Видаль
16
Ласо
16
Ласо
22
Видаль
7
Барренечеа
20
Сола
20
Сола
7
Барренечеа
10
Мендес
23
Мерино
23
Мерино
10
Мендес
10
Оярсабаль
23
Наварро
23
Наварро
10
Оярсабаль
14
Ильярраменди
15
Марин
15
Марин
14
Ильярраменди
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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