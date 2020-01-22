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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 22 января 2020
Реал Сосьедад
22.01.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Эспаньол
45+1'
А. Барренечеа
62'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
68'
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 2:0!
А. Исак
Пас отдал
М. Эдегор
62'
Желтая карточка
А. Муньос
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Барренечеа
Пас отдал
М. Оярсабаль
45'
+1
Желтая карточка
А. Гевара
40'
Желтая карточка
М. Мерино
25'
20'
Желтая карточка
В. Лей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
10
Порту
ПВ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
3
Льоренте
2
Горосабель
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
7
Барренечеа
9
Исак
3-2-2-1
1
Прието
22
Лопес
20
Калеро
17
Педроса
8
Итурраспе
21
Лопес
7
Лей
8
Варгас
14
Феррейра
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
10
Порту
ПВ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
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