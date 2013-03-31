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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 31 марта 2013
Эспаньол
31.03.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
9'
С. Гарсия
39'
К. Стуани
23'
Д. Зурутуса
76'
Х. Лопес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
88'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Верду
84'
Замена
М. Петров
️️️️
Симау
81'
78'
Желтая карточка
М. Гонсалес
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Х. Лопес
75'
Желтая карточка
И. Агиррече
74'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
Р. Родригес
️️️️
В. Альварес
71'
Желтая карточка
В. Санчес
68'
63'
Замена
Д. Ифран
️️️️
М. Бергара
51'
Желтая карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 2:1!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
39'
Желтая карточка
Х. Форлин
25'
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
Симау
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
20
Симау
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
27
Альварес
15
Морено
18
Форлин
19
Колотто
20
Симау
4
Санчес
21
Лопес
25
Верду
7
Стуани
9
Гарсия
4-4-2
13
Зубикараи
3
Гонсалес
26
Мартинес
19
Мартинес
3
де ла Белья
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
5
Бергара
9
Агиррече
7
Гризманн
27
Альварес
5
Родригес
5
Родригес
27
Альварес
20
Симау
19
Петров
19
Петров
20
Симау
25
Верду
15
Баэна
15
Баэна
25
Верду
14
Ильярраменди
14
Пардо
14
Пардо
14
Ильярраменди
5
Бергара
21
Ифран
21
Ифран
5
Бергара
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Стейдж Фронт
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