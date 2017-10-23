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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 23 октября 2017
Реал Сосьедад
23.10.2017, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
69'
А. Ильярраменди
9'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
Желтая карточка
И. Мартинес
90'
+3
Вторая желтая
А. Ильярраменди
90'
+2
Желтая карточка
А. Ильярраменди
87'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
86'
81'
Желтая карточка
А. Мартин
ГОЛ! 1:1!
А. Ильярраменди
Пас отдал
А. Янузай
69'
64'
Желтая карточка
Д. Лопес
64'
Желтая карточка
С. Дардер
44'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
26
Мартинес
3
Льоренте
77
Родригес
20
Одриосола
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
10
Вела
12
Виллиан Жозе
2-1-4-1-2
13
Лопес
22
Эрмосо
24
Мартин
5
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
14
Хурадо
18
Фуэго
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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