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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 28 ноября 2021
Эспаньол
28.11.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
77'
Я. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
Замена
Л. Морон
️️️️
Р. де Томас
90'
81'
Замена
Р. Наварро
️️️️
А. Гевара
Замена
Мигелон
️️️️
А. Видаль
78'
Замена
В. Лей
️️️️
Х. Пуадо
78'
ГОЛ! 1:0!
Я. Эррера
77'
60'
Замена
А. Исак
️️️️
А. Серлот
60'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
Замена
М. Морланес
️️️️
К. Баре
58'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Эмбарба
58'
Желтая карточка
А. Видаль
47'
43'
Желтая карточка
А. Серлот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
21
Эррера
88
Баре
10
Дардер
7
Пуадо
23
Эмбарба
9
де Томас
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
36
Субименди
6
Гевара
24
Янузай
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Серлот
22
Видаль
14
Мигелон
14
Мигелон
22
Видаль
88
Баре
8
Морланес
8
Морланес
88
Баре
23
Эмбарба
10
Меламед
10
Меламед
23
Эмбарба
7
Пуадо
7
Лей
7
Лей
7
Пуадо
9
де Томас
80
Морон
80
Морон
9
де Томас
6
Гевара
23
Наварро
23
Наварро
6
Гевара
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
9
Серлот
9
Исак
9
Исак
9
Серлот
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Унаи Марреро
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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