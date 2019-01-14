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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 14 января 2019
Реал Сосьедад
14.01.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
3'
М. Мерино
8'
В. Жозе (П)
63'
В. Жозе
32'
Налдо
45+1'
Д. Льоренте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Рульи
90'
+4
Вторая желтая
М. Мерино
75'
69'
Желтая карточка
Налдо
65'
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
В. Жозе
64'
ГОЛ! 3:2!
В. Жозе
Пас отдал
М. Мерино
63'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
61'
Желтая карточка
Э. Морено
58'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Льоренте
Желтая карточка
М. Мерино
43'
Желтая карточка
А. Элустондо
33'
32'
ГОЛ! 2:1!
Налдо
Пас отдал
Э. Гранеро
22'
Желтая карточка
С. Дардер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Жозе
8'
7'
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4-2-2-2
28
Рульи
3
Муньос
3
Льоренте
15
Морено
6
Элустондо
14
Ильярраменди
23
Мерино
23
Сангалли
24
Янузай
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
3-2-2-1-2
13
Лопес
16
Росалес
5
Налдо
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
21
Мелендо
7
Иглесиас
12
Баптистао
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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