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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 04 ноября 2012
Реал Сосьедад
04.11.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
77'
Д. Колотто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
86'
Замена
Симау
️️️️
С. Лонго
83'
Желтая карточка
Р. Баэна
Замена
Д. Ифран
️️️️
Х. Прието
80'
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Колотто
Пас отдал
Э. Морено
75'
Желтая карточка
С. Лонго
Замена
Х. Рос
️️️️
М. Бергара
74'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Эстрада
66'
64'
Замена
К. Стуани
️️️️
С. Гарсия
64'
Замена
Кристиан
️️️️
М. Вакасо
42'
Желтая карточка
К. Гомес
33'
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
М. Гонсалес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
20
Симау
ЛП
16
Кристиан
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-3-2
13
Зубикараи
19
Мартинес
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
22
Эстрада
5
Бергара
10
Прието
14
Ильярраменди
10
Вела
9
Агиррече
4-3-1-2
1
Альварес
19
Колотто
5
Родригес
15
Морено
27
Альварес
22
Вакасо
6
Гомес
15
Баэна
25
Верду
9
Гарсия
9
Лонго
22
Эстрада
5
Кастро
5
Кастро
22
Эстрада
5
Бергара
10
Рос
10
Рос
5
Бергара
10
Прието
21
Ифран
21
Ифран
10
Прието
22
Вакасо
16
Кристиан
16
Кристиан
22
Вакасо
9
Лонго
20
Симау
20
Симау
9
Лонго
9
Гарсия
7
Стуани
7
Стуани
9
Гарсия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
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