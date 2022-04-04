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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 04 апреля 2022
Реал Сосьедад
04.04.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
90+6'
А. Исак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
90'
+7
Желтая карточка
А. Педроса
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Исак
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
А. Исак
90'
+1
Замена
А. Мартин
️️️️
Д. Сильва
88'
76'
Желтая карточка
С. Дардер
74'
Замена
А. Видаль
️️️️
О. Хиль
74'
Замена
Л. Димата
️️️️
Л. Морон
Желтая карточка
Д. Рико
73'
Замена
М. Мерино
️️️️
Рафинья
71'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Порту
61'
57'
Замена
Т. Вилена
️️️️
А. Эмбарба
57'
Замена
О. Мелендо
️️️️
К. Баре
55'
Желтая карточка
Я. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Давид Сильва
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эспаньол
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-2-2-2
1
Ремиро
15
Рико
24
Ле Норман
5
Субельдия
2
Горосабель
36
Субименди
12
Рафинья
21
Сильва
10
Порту
9
Серлот
9
Исак
4-3-2-1
13
Ойер
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
17
Педроса
10
Дардер
21
Эррера
88
Баре
23
Эмбарба
7
Пуадо
80
Морон
10
Порту
7
Джуара
7
Джуара
10
Порту
21
Сильва
16
Мартин
16
Мартин
21
Сильва
12
Рафинья
23
Мерино
23
Мерино
12
Рафинья
80
Морон
11
Димата
11
Димата
80
Морон
27
Хиль
22
Видаль
22
Видаль
27
Хиль
23
Эмбарба
52
Вилена
52
Вилена
23
Эмбарба
88
Баре
21
Мелендо
21
Мелендо
88
Баре
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
7
Ву Лей
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
8
Фран Мерида
ЦП
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Серхи Гомес
ЦЗ
1
Жоан Гарсия
ВР
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
Остались в запасе
7
Ву Лей
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
8
Фран Мерида
ЦП
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Серхи Гомес
ЦЗ
1
Жоан Гарсия
ВР
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Реале Арена
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