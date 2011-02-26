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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 26 февраля 2011
Эспаньол
26.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 25 тур
4 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
42'
Д. Эстрада (АГ)
54'
С. Гарсия
81'
Х. Кальехон
90'
Х. Маркес
43'
Д. Эстрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:1!
Х. Маркес
Замена
М. Молина
️️️️
Х. Кальехон
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 3:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Р. Фонте
Замена
П. Сутил
️️️️
А. Гризманн
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Васкес
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
Х. Прието
Замена
А. Душер
️️️️
С. Гарсия
ГОЛ! 2:1!
С. Гарсия
Желтая карточка
А. Ильярраменди
ГОЛ! 1:1!
Д. Эстрада
Пас отдал
В. Демидов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Эстрада
Желтая карточка
Э. Галан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
19
Диего Ривас
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-2-2-3
13
Камени
3
Гарсиа
5
Амат
14
Галан
21
Лопес
10
Хави Маркес
25
Верду
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
9
Васкес
9
Гарсия
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
3
Гонсалес
3
де ла Белья
15
Демидов
10
Прието
5
Бергара
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
7
Гризманн
23
Тамудо
7
Кальехон
29
Молина
29
Молина
7
Кальехон
9
Гарсия
22
Душер
22
Душер
9
Гарсия
9
Васкес
17
Фонте
17
Фонте
9
Васкес
10
Прието
8
Сарпонг
8
Сарпонг
10
Прието
7
Гризманн
11
Сутил
11
Сутил
7
Гризманн
17
Зурутуса
9
Агиррече
9
Агиррече
17
Зурутуса
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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