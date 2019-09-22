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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 22 сентября 2019
Эспаньол
22.09.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
71'
Х. Сальдуа (АГ)
18'
В. Жозе
34'
В. Жозе
75'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
84'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
М. Мерино
80'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
Х. Сальдуа
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Рока
80'
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Исак
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Х. Сальдуа
71'
65'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
Замена
В. Кампусано
️️️️
Э. Гранеро
65'
Замена
А. Педроса
️️️️
Д. Вила
57'
34'
ГОЛ! 0:2!
В. Жозе
Пас отдал
Порту
Желтая карточка
Э. Гранеро
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
12
Дидач Вила
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
9
Александер Исак
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Лопес
20
Калеро
22
Лопес
12
Вила
25
Рока
23
Гранеро
10
Дардер
4
Санчес
8
Варгас
7
Лей
9
Кальери
3-2-1-3-1
13
Мойя
18
Монреаль
3
Льоренте
6
Элустондо
2
Сальдуа
5
Субельдия
23
Мерино
10
Порту
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
12
Вила
17
Педроса
17
Педроса
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
5
Лопес
25
Рока
23
Гранеро
9
Кампусано
9
Кампусано
23
Гранеро
2
Сальдуа
24
Ле Норман
24
Ле Норман
2
Сальдуа
23
Мерино
17
Зурутуса
17
Зурутуса
23
Мерино
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
23
Лука Сангалли
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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