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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 09 сентября 2016
Реал Сосьедад
09.09.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
78'
В. Жозе
62'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
90'
+2
Вторая желтая
Х. Фуэго
88'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
Х. Прието
️️️️
Хуанми
83'
78'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
П. Пьятти
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Сальдуа
78'
77'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
Д. Зурутуса
75'
70'
Замена
С. Севилья
️️️️
Э. Перес
Замена
К. Вела
️️️️
Р. Пардо
68'
62'
ГОЛ! 0:1!
П. Пьятти
59'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
А. Ильярраменди
44'
14'
Желтая карточка
О. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ПП
7
Хуанми
ЛФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
3
Гонсалес
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
14
Пардо
21
Оярсабаль
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
1-2-4-1-2
13
Лопес
6
Дуарте
21
Рока
5
Лопес
30
Перес
18
Фуэго
21
Лопес
4
Санчес
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
7
Хуанми
10
Прието
10
Прието
7
Хуанми
14
Пардо
10
Вела
10
Вела
14
Пардо
21
Лопес
5
Дуарте
5
Дуарте
21
Лопес
30
Перес
8
Севилья
8
Севилья
30
Перес
10
Пьятти
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Пьятти
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
31
Андер Бардахи
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Роберто
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
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