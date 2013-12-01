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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 01 декабря 2013
Эспаньол
01.12.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
32'
Д. Кордоба
69'
А. Гризманн
88'
К. Стуани (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
90'
Желтая карточка
Х. Сеферович
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Стуани
Замена
Пицци
️️️️
С. Гарсия
84'
80'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Х. Лопес
79'
78'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
И. Агиррече
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
66'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Х. Рос
62'
Замена
И. Ансотеги
️️️️
И. Мартинес
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
60'
Замена
Симау
️️️️
В. Альварес
59'
53'
Желтая карточка
И. Мартинес
Замена
Г. Торже
️️️️
Д. Кордоба
49'
Желтая карточка
К. Стуани
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Э. Морено
32'
Желтая карточка
Д. Кордоба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
35
Алайн
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-3-1-3
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
5
Родригес
27
Альварес
5
Лопес
29
Фуэнтес
21
Лопес
9
Гарсия
9
Кордоба
7
Стуани
4-3-3
1
Браво
3
де ла Белья
26
Мартинес
19
Мартинес
3
Гонсалес
10
Рос
5
Бергара
10
Прието
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
27
Альварес
20
Симау
20
Симау
27
Альварес
9
Кордоба
8
Торже
8
Торже
9
Кордоба
9
Гарсия
21
Пицци
21
Пицци
9
Гарсия
26
Мартинес
15
Ансотеги
15
Ансотеги
26
Мартинес
10
Рос
14
Пардо
14
Пардо
10
Рос
9
Агиррече
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Агиррече
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
35
Алайн
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
Остались в запасе
35
Алайн
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Стейдж Фронт
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