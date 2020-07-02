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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 02 июля 2020
Реал Сосьедад
02.07.2020, четверг, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
56'
В. Жозе
84'
А. Исак
10'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
90'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Р. де Томас
ГОЛ! 2:1!
А. Исак
Пас отдал
М. Оярсабаль
84'
83'
Замена
В. Санчес
️️️️
Д. Лопес
82'
Замена
Х. Кальери
️️️️
А. Эмбарба
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Сальдуа
82'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
82'
60'
Замена
В. Лей
️️️️
О. Мелендо
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
М. Оярсабаль
56'
Желтая карточка
М. Субименди
50'
Замена
М. Субименди
️️️️
И. Субельдия
46'
Замена
М. Эдегор
️️️️
А. Янузай
45'
+1
Желтая карточка
И. Субельдия
37'
34'
Желтая карточка
Н. Меламед
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лопес
Пас отдал
А. Эмбарба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Мойя
5
Субельдия
3
Льоренте
24
Ле Норман
18
Монреаль
2
Сальдуа
23
Мерино
10
Оярсабаль
10
Порту
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
4-2-3-1
13
Лопес
2
Гомес
20
Эспиноcа
6
Кабрера
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
23
Эмбарба
21
Мелендо
10
Меламед
9
де Томас
2
Сальдуа
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Сальдуа
5
Субельдия
36
Субименди
36
Субименди
5
Субельдия
24
Янузай
8
Эдегор
8
Эдегор
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
21
Мелендо
7
Лей
7
Лей
21
Мелендо
5
Лопес
4
Санчес
4
Санчес
5
Лопес
9
де Томас
9
Кампусано
9
Кампусано
9
де Томас
23
Эмбарба
9
Кальери
9
Кальери
23
Эмбарба
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
12
Роберто Лопес
АП
1
Алекс Ремиро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Франсиско Руфете
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
12
Роберто Лопес
АП
1
Алекс Ремиро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Франсиско Руфете
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
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