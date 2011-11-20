Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 20 ноября 2011
Реал Сосьедад
20.11.2011, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
Замена
Р. Фонте
️️️️
В. Вайсс
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Марига
Замена
Кристиан
️️️️
А. Васкес
Замена
М. Аранбуру
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
Д. Эстрада
️️️️
Л. Кадамуро
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
И. Ансотеги
Желтая карточка
Л. Кадамуро
Желтая карточка
Х. Льоренте
Желтая карточка
Д. Вила
16'
Замена
Тьеви
️️️️
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
16
Кристиан
ЦП
23
Тьеви
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-3-3
1
Браво
23
Кадамуро
15
Ансотеги
3
Гонсалес
19
Мартинес
10
Прието
14
Ильярраменди
31
Марига
10
Вела
9
Агиррече
12
Льоренте
4-3-1-2
1
Альварес
14
Галан
15
Морено
5
Родригес
12
Вила
5
Ромарик
7
Вайсс
15
Баэна
25
Верду
9
Гарсия
9
Васкес
23
Кадамуро
22
Эстрада
22
Эстрада
23
Кадамуро
14
Ильярраменди
11
Аранбуру
11
Аранбуру
14
Ильярраменди
31
Марига
14
Пардо
14
Пардо
31
Марига
9
Васкес
16
Кристиан
16
Кристиан
9
Васкес
9
Гарсия
23
Тьеви
23
Тьеви
9
Гарсия
7
Вайсс
17
Фонте
17
Фонте
7
Вайсс
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
25
Тоньо
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Кико Касилья
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Эспаньол
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+