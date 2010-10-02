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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 02 октября 2010
Реал Сосьедад
02.10.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
85'
Х. Форлин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Чика
Замена
Коро
️️️️
Х. Маркес
Замена
М. Лабака
️️️️
А. де ла Белья
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Форлин
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
А. Гризманн
Замена
А. Васкес
️️️️
П. Освальдо
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
Д. Гарсиа
Желтая карточка
Л. Гарсия
Замена
Х. Чика
️️️️
Э. Галан
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Коро
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
15
Ансотеги
19
Ривас
17
Зурутуса
10
Прието
11
Аранбуру
23
Тамудо
7
Гризманн
4-2-2-2
13
Камени
14
Галан
4
Руис
18
Форлин
3
Гарсиа
22
Душер
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
10
Освальдо
7
Гризманн
8
Сарпонг
8
Сарпонг
7
Гризманн
3
де ла Белья
4
Лабака
4
Лабака
3
де ла Белья
23
Тамудо
12
Льоренте
12
Льоренте
23
Тамудо
14
Галан
2
Чика
2
Чика
14
Галан
10
Хави Маркес
10
Коро
10
Коро
10
Хави Маркес
10
Освальдо
9
Васкес
9
Васкес
10
Освальдо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Реале Арена
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