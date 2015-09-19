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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 19 сентября 2015
Реал Сосьедад
19.09.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 3
Завершен
Эспаньол
20'
И. Агиррече
86'
Жонатас
44'
Ж. Морено (П)
71'
Э. Роко
90'
Э. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
90'
ГОЛ! 2:3!
Э. Перес
Пас отдал
А. Гонсалес
Желтая карточка
А. Ильярраменди
87'
86'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
М. Асенсио
ГОЛ! 2:2!
Жонатас
Пас отдал
Г. Кастро
86'
Замена
Жонатас
️️️️
И. Агиррече
80'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
80'
79'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Робер
71'
ГОЛ! 1:2!
Э. Роко
Пас отдал
Э. Перес
68'
Желтая карточка
Ж. Морено
66'
Замена
Бурги
️️️️
В. Альварес
61'
Желтая карточка
В. Альварес
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Морено
Замена
Ойер
️️️️
Брума
43'
Красная карточка
Х. Рульи
42'
32'
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
Э. Гранеро
27'
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
А. де ла Белья
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-2-2
28
Рульи
3
Гонсалес
3
де ла Белья
13
Рейес
6
Элустондо
14
Ильярраменди
23
Гранеро
77
Брума
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
3-3-1-1-2
13
Лопес
29
Фуэнтес
27
Гонсалес
3
Роко
3
Робер
18
Диоп
27
Альварес
4
Санчес
10
Асенсио
7
Морено
30
Перес
77
Брума
13
Ойер
13
Ойер
77
Брума
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
9
Агиррече
9
Жонатас
9
Жонатас
9
Агиррече
3
Робер
21
Лопес
21
Лопес
3
Робер
10
Асенсио
87
Каньяс
87
Каньяс
10
Асенсио
27
Альварес
18
Бурги
18
Бурги
27
Альварес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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