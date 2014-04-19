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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 19 апреля 2014
Реал Сосьедад
19.04.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
31'
С. Каналес
90+1'
К. Вела
23'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
Желтая карточка
Р. Пардо
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
К. Вела
Пас отдал
М. Бергара
90'
+1
85'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Х. Лопес
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
С. Каналес
84'
78'
Замена
Пицци
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Х. Сеферович
️️️️
И. Агиррече
75'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Г. Кастро
75'
46'
Замена
Симау
️️️️
М. Лансароте Бруно
39'
Желтая карточка
В. Санчес
ГОЛ! 1:1!
С. Каналес
Пас отдал
Р. Пардо
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Д. Колотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
4-3-1-2
1
Браво
3
де ла Белья
3
Гонсалес
15
Ансотеги
2
Сальдуа
5
Бергара
14
Пардо
5
Кастро
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
3-2-2-3
1
Касилья
19
Колотто
26
Сидней
29
Фуэнтес
5
Лопес
12
Лансароте Бруно
21
Лопес
4
Санчес
9
Гарсия
7
Стуани
9
Кордоба
5
Кастро
14
Эрвияс
14
Эрвияс
5
Кастро
20
Каналес
17
Зурутуса
17
Зурутуса
20
Каналес
9
Агиррече
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Агиррече
21
Лопес
5
Родригес
5
Родригес
21
Лопес
12
Лансароте Бруно
20
Симау
20
Симау
12
Лансароте Бруно
9
Кордоба
21
Пицци
21
Пицци
9
Кордоба
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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