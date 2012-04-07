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Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 07 апреля 2012
Эспаньол
07.04.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
45'
В. Демидов (АГ)
47'
В. Вайсс
12'
К. Вела
15'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
Желтая карточка
К. Гомес
+4
Желтая карточка
В. Вайсс
+4
+3
Желтая карточка
К. Браво
Желтая карточка
Э. Морено
Замена
Л. Кадамуро
️️️️
В. Демидов
Замена
К. Гомес
️️️️
В. Санчес
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
А. де ла Белья
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Х. Прието
Замена
Х. Лопес
️️️️
К. Уче
ГОЛ! 2:2!
В. Вайсс
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Демидов
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
В. Вайсс
️️️️
Р. Баэна
Желтая карточка
Д. Эстрада
Желтая карточка
Р. Родригес
20'
15'
ГОЛ! 0:2!
К. Вела
Пас отдал
Д. Зурутуса
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
Г. Элустондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Ромарик
ЛВ
25
Хоан Верду
ЦП
15
Рауль Баэна
АП
9
Серхио Гарсия
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-1-3-2
1
Касилья
12
Вила
5
Родригес
15
Морено
4
Санчес
25
Верду
5
Ромарик
15
Баэна
9
Гарсия
5
Уче
11
Коутиньо
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
15
Демидов
15
Ансотеги
3
де ла Белья
10
Прието
17
Зурутуса
11
Аранбуру
6
Элустондо
10
Вела
7
Гризманн
4
Санчес
6
Гомес
6
Гомес
4
Санчес
5
Уче
21
Лопес
21
Лопес
5
Уче
15
Баэна
7
Вайсс
7
Вайсс
15
Баэна
15
Демидов
23
Кадамуро
23
Кадамуро
15
Демидов
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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