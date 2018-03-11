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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 11 марта 2018
Эспаньол
11.03.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
51'
Л. Баптистао
72'
Ж. Морено
41'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
88'
Желтая карточка
А. де ла Белья
ГОЛ! 2:1!
Ж. Морено
72'
ГОЛ! 1:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Э. Гранеро
51'
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
14'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эспаньол
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Лопес
24
Мартин
6
Дуарте
22
Наварро
5
Лопес
23
Гранеро
4
Санчес
15
Санчес
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
3-2-1-2-2
13
Мойя
3
де ла Белья
15
Морено
3
Льоренте
20
Одриосола
5
Субельдия
14
Ильярраменди
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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