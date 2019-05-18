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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 18 мая 2019
Эспаньол
18.05.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
58'
Р. Росалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Гарсия
90'
+3
82'
Желтая карточка
А. Элустондо
Желтая карточка
В. Санчес
62'
ГОЛ! 1:0!
Р. Росалес
Пас отдал
В. Санчес
58'
37'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эспаньол
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
17
Педроса
5
Налдо
16
Росалес
22
Эрмосо
25
Рока
23
Гранеро
10
Дардер
7
Лей
21
Мелендо
7
Иглесиас
4-2-1-1
28
Рульи
15
Морено
3
Льоренте
6
Элустондо
5
Субельдия
23
Мерино
14
Пардо
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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