- 20 февраля
- 21:58 «Эспаньол» сделал заявление о скандале, связанном с «Барселоной» и судьями 3
- 31 января
- 14:47 «Эспаньол» подписал экс-футболиста «Барселоны» и «Арсенала»
- 3 января
- 18:36 «Ты меня злишь. Заткнись». Судья Лаос – Фати во время дерби «Барселона» – «Эспаньол» 1
- 2 января
- 20:43 «Эспаньол» хочет оспорить результат дерби с «Барселоной» из-за участия Левандовского 1
- 1 января
- 17:53 Хави отменил выходной «Барселоны» после ничьей с «Эспаньолом» 1
- 31 декабря 2022
- 18:02 Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). В матче 2 удаления 2
- 11:45 Руководство «Эспаньола» бойкотирует дерби с «Барселоной» из-за приостановки дисквалификации Левандовского 2
- 29 декабря 2022
- 19:43 Фото «Эспаньол» купил Монтеса. Осенью сорвался его переход в «Динамо»
- 26 декабря 2022
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- 10 декабря 2022
- 21:04 Товарищеский матч. Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Эспаньолом» (1:0) 1
- 6 ноября 2022
- 18:03 Примера. «Атлетико» дома не смог победить «Эспаньол», играя в большинстве с 28-й минуты
- 19 сентября 2022
- 23:12 Отец Сазонова рассказал, что его сын выбрал «Динамо», несмотря на предложение от испанского клуба 1
- 13 сентября 2022
- 13:55 Фото «Райо Вальекано» выкупил де Томаса за 8 миллионов. Президент клуба дрался с его агентом на переговорах
- 10 сентября 2022
- 19:16 Примера. «Севилья» в меньшинстве удержала гостевую победу над «Эспаньолом», это их первый выигрыш в сезоне
- 13:31 Текст Президент «Райо Вальекано» уехал с переговоров с перебинтованным носом – подрался с агентом из-за комиссии 4
- 9 сентября 2022
- 23:57 Президент «Райо Вальекано» подрался с агентом игрока на переговорах о трансфере 2
- 5 сентября 2022
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- 1 сентября 2022
- 23:23 Фото «Эспаньол» подписал контракт с экс-нападающим «Барселоны» 1
- 13:48 Брайтвайт определился с новом клубом. Сегодня он расторгнет контракт с «Барсой»
- 29 августа 2022
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- 28 августа 2022
- 20:35 Трансляция Где смотреть «Эспаньол» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 28 августа