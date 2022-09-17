«К игрокам претензий нет. Спрашивайте у Гончаренко». Президент «Урала» Иванов – после поражения от «Ахмата»

Урал играл нормально,при Бикфалви может и выиграли бы,а Ахмату надо усиливать игру,определиться с оптим.старт.составом,и производить адекватные замены,а то лучших уже в перерыве убирают с поля.
Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии после проигранного матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».
«Что говорить? Неудачно провели матч. Хотя, видно, что старались. Но не смогли отойти от прошлой игры с ЦСКА.
Играли через два дня на третий – у соперника был на один день больше отдыха, и это сказалось.
Мы только во втором тайме пришли в себя, в первом находились где-то в пространстве. Усталость очень повлияла.
Но у меня претензий к игрокам нет. Ребята отдавались игре полностью, смогли сравнять счeт, побежали вперeд, но под самый конец пропустили – обидно.
Восьмое поражение с начала сезона – это нормально? Я не тренер. Спрашивайте у него», – сказал Иванов.