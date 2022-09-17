«К игрокам претензий нет. Спрашивайте у Гончаренко». Президент «Урала» Иванов – после поражения от «Ахмата»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии после проигранного матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».

«Что говорить? Неудачно провели матч. Хотя, видно, что старались. Но не смогли отойти от прошлой игры с ЦСКА.

Играли через два дня на третий – у соперника был на один день больше отдыха, и это сказалось.

Мы только во втором тайме пришли в себя, в первом находились где-то в пространстве. Усталость очень повлияла.

Но у меня претензий к игрокам нет. Ребята отдавались игре полностью, смогли сравнять счeт, побежали вперeд, но под самый конец пропустили – обидно.

Восьмое поражение с начала сезона – это нормально? Я не тренер. Спрашивайте у него», – сказал Иванов.