Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» от «Ахмата»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».

«К сожалению, две игры, которые мы провели на неделе – кубковую с ЦСКА и сегодня с «Ахматом», мы в концовке отыгрались, отдали очень много сил, и потом нам не хватает какого‑то хладнокровия.

Нет понимания, что мы несемся вперед, хотя защитники отдали очень много сил и не хватает им уже свежести. Не хватает нам хладнокровия, чтобы и с ЦСКА, и сегодня выжать хоть что‑то.

Потому что по качеству, по отдаче мы не заслуживали, наверное, этого поражения. Что сегодня, что в кубковом матче с ЦСКА.

В целом второй тайм мы взвинтили темп, у нас были удары, штрафные, угловые. Но опять, видимо, какая‑то спешка. Может, сказывается наша турнирная ситуация», – сказал Гончаренко.