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    Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» от «Ахмата»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».

    «К сожалению, две игры, которые мы провели на неделе – кубковую с ЦСКА и сегодня с «Ахматом», мы в концовке отыгрались, отдали очень много сил, и потом нам не хватает какого‑то хладнокровия.

    Нет понимания, что мы несемся вперед, хотя защитники отдали очень много сил и не хватает им уже свежести. Не хватает нам хладнокровия, чтобы и с ЦСКА, и сегодня выжать хоть что‑то.

    Потому что по качеству, по отдаче мы не заслуживали, наверное, этого поражения. Что сегодня, что в кубковом матче с ЦСКА.

    В целом второй тайм мы взвинтили темп, у нас были удары, штрафные, угловые. Но опять, видимо, какая‑то спешка. Может, сказывается наша турнирная ситуация», – сказал Гончаренко.

    • «Ахмат» победил со счетом 2:1.
    • 2-й гол грозненцы забили на 90-й минуте.
    • «Урал» остался на 15-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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