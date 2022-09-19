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    Юрий Нагайцев

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Нагайцев
    Гражданство Латвия
    Дата рождения 19 апреля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ахмат 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.09.2022 Динамо 2 : 1 Ахмат
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