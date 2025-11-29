Реакция тренера «Балтики» на победу над «Спартаком»

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален главный тренер хозяев Андрей Талалаев.

Калининградцы поднялись на 4-е место.

Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.

«У нас был план, мы его придерживались. Конечно, пришлось вносить коррективы после удаления, но организованно перестроились и знали, что вратарь нас всегда выручит. А свой момент мы всегда поймаем», – сказал Нагайцев.