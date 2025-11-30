Тренер «Балтики»: «Спартак» сам нас завел, спасибо ему»

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален главный тренер хозяев Андрей Талалаев.

Калининградцы поднялись на 4-е место.

Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.

«Судьи и «Спартак» сами нас завели. Можно им сказать спасибо. В начале судейство было непонятное – в одну сторону. Поддержка у нас всегда замечательная. А одностороннее судейство завело команду и сплотило. «Спартак» и судьи сами наступили на свои грабли.

С Андреем Викторовичем обговорили, когда он уходил, в перерыве созвонились на счeт замен. Больше связь не поддерживали», – сказал Нагайцев.