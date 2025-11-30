Тренер «Балтики» заявил, что команда контролировала игру со «Спартаком» даже в меньшинстве

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.
- «Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален главный тренер хозяев Андрей Талалаев.
- Калининградцы поднялись на 4-е место.
- Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.
«Мы хорошо подготовились к этой игре. Мы понимали, как будет играть «Спартак». В принципе, контролировали полностью игру.
После удаления чуть-чуть перестроились. В принципе, также контролировали игру. Отбирали мяч, проводили быстрые атаки, зарабатывали стандарты. Один из них использовали. В принципе, план был такой», – сказал Нагайцев.
Источник: телеграм-канал «Балтики»