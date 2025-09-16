Введите ваш ник на сайте
Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова

Сегодня, 22:53
1

Экс-спартаковец Андрей Ещенко порассуждал о возможном переходе Федора Смолова в ЦСКА.

«Почему бы и нет? Возраст ему не мешает, Смолов ещe в порядке. Я бы тоже ещe играл, если бы не закончил раньше времени.

Смолов, конечно, пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошeл бы под футбол Челестини», – сказал Ещенко.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
  • В FONBET Кубке России Смолов забил 2 гола в 2 играх за «БроукБойз».

Смолов висит на статье..Может надо подождать , прежде чем о его будущем рассуждать. А так то Федя Смолов молодец -против в.ойны выступил.
