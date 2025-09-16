Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова

Экс-спартаковец Андрей Ещенко порассуждал о возможном переходе Федора Смолова в ЦСКА.
«Почему бы и нет? Возраст ему не мешает, Смолов ещe в порядке. Я бы тоже ещe играл, если бы не закончил раньше времени.
Смолов, конечно, пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошeл бы под футбол Челестини», – сказал Ещенко.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
- В FONBET Кубке России Смолов забил 2 гола в 2 играх за «БроукБойз».
Источник: Metaratings