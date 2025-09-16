Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова

Экс-спартаковец Андрей Ещенко порассуждал о возможном переходе Федора Смолова в ЦСКА.

«Почему бы и нет? Возраст ему не мешает, Смолов ещe в порядке. Я бы тоже ещe играл, если бы не закончил раньше времени.

Смолов, конечно, пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошeл бы под футбол Челестини», – сказал Ещенко.