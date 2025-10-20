Ещенко сказал, что «Спартаку» делать со Станковичем

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил результаты команды в этом сезоне. Он считает, что Деяна Станковича стоит оставить на посту главного тренера до конца сезона.
– Как вам нынешний «Спартак»?
– Интересно. Может выиграть. Но может и проиграть. Нет какой-то стабильности и конкретики.
– Надо ли увольнять Станковича с поста главного тренера «Спартака»?
– Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим. Я же говорю, «Спартак» сейчас то выигрывает, то проигрывает. Во что это выльется, покажет время.
– Удивлены тому, как в последний год «Спартак» стал тратить десятки миллионов евро на трансферы, как не тратился никогда в истории?
– Большие деньги, да. Большие деньги пришли. Потому что сейчас «Лукойл» стоит за клубом, а до этого был один Федун. Может быть, в этом весь ответ.
– По вашему опыту, если в сложившуюся команду приходит со стороны новичок за большие деньги, это вносит дисбаланс в коллектив?
– Если приходит хороший сильный игрок, то все спокойно это воспримут.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ по итогам 12 туров.
- Следующий соперник – «Динамо Мх» (21 октября).