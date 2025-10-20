Ещенко сказал, что «Спартаку» делать со Станковичем

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил результаты команды в этом сезоне. Он считает, что Деяна Станковича стоит оставить на посту главного тренера до конца сезона.

– Как вам нынешний «Спартак»?

– Интересно. Может выиграть. Но может и проиграть. Нет какой-то стабильности и конкретики.

– Надо ли увольнять Станковича с поста главного тренера «Спартака»?

– Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим. Я же говорю, «Спартак» сейчас то выигрывает, то проигрывает. Во что это выльется, покажет время.

– Удивлены тому, как в последний год «Спартак» стал тратить десятки миллионов евро на трансферы, как не тратился никогда в истории?

– Большие деньги, да. Большие деньги пришли. Потому что сейчас «Лукойл» стоит за клубом, а до этого был один Федун. Может быть, в этом весь ответ.

– По вашему опыту, если в сложившуюся команду приходит со стороны новичок за большие деньги, это вносит дисбаланс в коллектив?

– Если приходит хороший сильный игрок, то все спокойно это воспримут.