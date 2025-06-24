Ещенко хочет возглавить «Спартак»

Главный тренер «Кубани» Андрей Ещенко не против вернуться в «Спартак».
«Изначально хотел связать себя с тренерской деятельностью, потому что мне нравится этот процесс. Не хочется быть менеджером, директором. Нравится живой процесс, обучать чему-то.
Готов ли вернуться в «Спартак» в качестве главного тренера? Конечно, а кто не хочет?» – сказал Ещенко.
- Тренер принял «Кубань» в июне.
- Ещенко ранее выступал за краснодарский клуб.
- В качестве игрока он брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»