Ещенко хочет возглавить «Спартак»

Главный тренер «Кубани» Андрей Ещенко не против вернуться в «Спартак».

«Изначально хотел связать себя с тренерской деятельностью, потому что мне нравится этот процесс. Не хочется быть менеджером, директором. Нравится живой процесс, обучать чему-то.

Готов ли вернуться в «Спартак» в качестве главного тренера? Конечно, а кто не хочет?» – сказал Ещенко.