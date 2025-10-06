Ещенко дал конкретную рекомендацию «Спартаку» насчет Станковича

Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко дал совет клубу, как быть с главным тренером Деяном Станковичем.
«Станковича пока не надо убирать, пускай работает. Менять тренера после каждых провальных игр – это не дело. До зимы его нужно оставлять.
Руководству надо пообщаться с ним, чтобы он убрал свой эмоциональный фон, сделал его чуть меньше. Я против его увольнения», – сказал Ещенко.
- Станкович возглавляет команду с июня 2024 года.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров. Отставание от лидера составляет 6 очков.
- 5 октября красно-белые проиграли ЦСКА (2:3) в матче чемпионата России.
Источник: «Матч ТВ»