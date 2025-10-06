Ещенко дал конкретную рекомендацию «Спартаку» насчет Станковича

Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко дал совет клубу, как быть с главным тренером Деяном Станковичем.

«Станковича пока не надо убирать, пускай работает. Менять тренера после каждых провальных игр – это не дело. До зимы его нужно оставлять.

Руководству надо пообщаться с ним, чтобы он убрал свой эмоциональный фон, сделал его чуть меньше. Я против его увольнения», – сказал Ещенко.