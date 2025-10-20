Введите ваш ник на сайте
Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас

Вчера, 22:56
3

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высоко оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Галактионов – лучший тренер РПЛ прямо сейчас. С ним команда побеждает и лидирует в турнирной таблице. Но ей не хватает стабильности и баланса.

Обороне «Локомотива» надо стать более организованной. В остальном у «Локомотива» всe отлично. Команда не боится идти вперeд и грамотно атакует», – сказал Ещенко.

  • «Локо» лидирует в РПЛ с 26 очками в 12 турах, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.
  • Следующий соперник – «Акрон» (26 октября).

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Кубань Галактионов Михаил Ещенко Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1760991708
При череде ничьих никто не давал такой оценки.Неужели так высока цена одной победы, пусть и над ЦСКА, пусть и действительно с выдающейся игрой? У Галактионова есть все условия для успешной работы, и ни в чём недостатка.Но коршуны уже кружатся над головой команды,и просто удивительно,что куча людей, позиционирующих себя поклонниками команды, на деле озабочены персональными достижениями молодых талантливых игроков, просто мечтающих о их скорейшем переходе в стан супостатов. Посмотрим,что будет в следующем матче.
Ответить
Боцман59rus
1760992104
_ почему опять без отчества?
Ответить
рылы
1761000388
такие дебильные новости, такие дебильные вопросы и такие дебильные ответы. берёшь с первой строчки - и называешь. это так же дебильно, как спросить, кто будет бороться за чемпионство. и все, как один, берут и называют первую шестёрку клубов. и из года в год этот вопрос всё равно задают всем подряд - а жёлтый бомбардир радостно публикует, лишь бы кликов было побольше.
Ответить
