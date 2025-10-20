Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высоко оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Галактионов – лучший тренер РПЛ прямо сейчас. С ним команда побеждает и лидирует в турнирной таблице. Но ей не хватает стабильности и баланса.

Обороне «Локомотива» надо стать более организованной. В остальном у «Локомотива» всe отлично. Команда не боится идти вперeд и грамотно атакует», – сказал Ещенко.