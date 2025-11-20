Ещенко объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
– Как вы отреагировали на отставку Карпина?
– Результатов нет, надо было принимать решение. Он говорит, что много устает, тренирует и сборную, и команду. Конечно, тяжело. Поэтому надо было выбирать одно.
В любом случае надо быть только с одной командой, нельзя и там и там находиться, тем более результаты и там и там неудовлетворительные.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Матч ТВ»