Ещенко объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

– Как вы отреагировали на отставку Карпина?

– Результатов нет, надо было принимать решение. Он говорит, что много устает, тренирует и сборную, и команду. Конечно, тяжело. Поэтому надо было выбирать одно.

В любом случае надо быть только с одной командой, нельзя и там и там находиться, тем более результаты и там и там неудовлетворительные.